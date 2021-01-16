Доктор Мясников предупредил, что бушующая в мире эпидемия ожирения опаснее коронавируса

От последствий ожирения, по словам Мясникова, за год умерло 20 млн человек. Фото: pixabay

От последствий ожирения, по словам Мясникова, за год умерло 20 млн человек. Фото: pixabay

Медик и телеведущий Александр Мясников считает, что эпидемия ожирения, охватившая весь мир, гораздо опаснее пандемии коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, 40% человечества испытывает проблемы с лишним весом. Ожирение, в свою очередь, приводит к развитию диабета и онкологических заболеваний, а также инфарктам и инсультам, заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Врач также привел статистические данные, согласно которым за год от COVID-19 умерло 1,5 млн человек, от голода — 10 млн, а от проблем, вызванных ожирением — целых 20 миллионов.

Специалист считает, что склонность людей к ожирению во многом определяется привычками их родителей. Так курение матери во время беременности или избыточный вес у одного из родителей может впоследствии обернуться избыточным весом у их ребенка.