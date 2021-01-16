Доктор Мясников предупредил, что бушующая в мире эпидемия ожирения опаснее коронавируса

Доктор Мясников предупредил, что бушующая в мире эпидемия ожирения опаснее коронавируса
От последствий ожирения, по словам Мясникова, за год умерло 20 млн человек. Фото: pixabay

Медик и телеведущий Александр Мясников считает, что эпидемия ожирения, охватившая весь мир, гораздо опаснее пандемии коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, 40% человечества испытывает проблемы с лишним весом. Ожирение, в свою очередь, приводит к развитию диабета и онкологических заболеваний, а также инфарктам и инсультам, заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Врач также привел статистические данные, согласно которым за год от COVID-19 умерло 1,5 млн человек, от голода — 10 млн, а от проблем, вызванных ожирением — целых 20 миллионов.

Специалист считает, что склонность людей к ожирению во многом определяется привычками их родителей. Так курение матери во время беременности или избыточный вес у одного из родителей может впоследствии обернуться избыточным весом у их ребенка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о неочевидных симптомах инфаркта, перечисленных Мясниковым.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доктор мясников здоровье коронавирус ожирение эпидемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников предупредил, что бушующая в мире эпидемия ожирения опаснее ...
В Москве подросток умер, отравившись «веселящим газом»
Волонтеры «Кошкиспас» рассказали, сколько животных спасли в ...
Более 7 тысяч жителей Петербурга старше 60 лет сделали прививки от коронавируса
В Гатчине 150 метров главной улицы благоустроят за 150 млн рублей
Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром ...
В Сербию поставят 250 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Доктор Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта