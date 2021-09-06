В Ленобласти еще 189 человек подхватили коронавирус

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 189 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 64 246 случаев ковида. При этом выздоровели 50 369 пациентов, в том числе 72 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 2 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 420.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 690 случаев. Лидером стала Москва — 1 463 случая. На втором месте Московская область — 891.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пункты вакцинации от ковида открылись в пяти МФЦ Петербурга.