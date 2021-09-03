Пункты вакцинации от ковида открылись в пяти МФЦ Петербурга

Пункты вакцинации от ковида открылись в пяти МФЦ Петербурга
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В пяти многофункциональных центрах Петербурга открылись пункты вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщается на сайте Госуслуг.

Пункты вакцинации заработали в МФЦ в Учебном переулке, на Новоизмайловском проспекте, улице Седова, проспекте Славы и Тверской улице в Колпино.

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. В МФЦ доступны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцинация коронавирус


 

Новости партнеров
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Московского района жалуются на отключение горячей воды
Смольный подписал соглашение с региональным оператором по обращению с мусором
Пункты вакцинации от ковида открылись в пяти МФЦ Петербурга
Пять мифов о газировке
Гороскоп на сентябрь от Тамары Глобы
Думскую башню на Невском проспекте в Петербурге откроют 9 сентября
Пять признаков, что вам пора проверить печень
АБН и МК в Питере проведут онлайн-эфир «Медицинский бизнес»