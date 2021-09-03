Пункты вакцинации от ковида открылись в пяти МФЦ Петербурга

В пяти многофункциональных центрах Петербурга открылись пункты вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщается на сайте Госуслуг.

Пункты вакцинации заработали в МФЦ в Учебном переулке, на Новоизмайловском проспекте, улице Седова, проспекте Славы и Тверской улице в Колпино.

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. В МФЦ доступны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.