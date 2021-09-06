В России коронавирус подхватили уже 7 млн человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 856 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 030 455 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 790 случаях, за все время пандемии скончались 187 990 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 14 276 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в России школьников не будут принуждать к вакцинации от коронавируса.