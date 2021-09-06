Хоккей только для вакцинированных и сезонная заболеваемость: COVID-19 в Петербурге 6 сентября

Хоккей только для вакцинированных и сезонная заболеваемость: COVID-19 в Петербурге 6 сентября
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По последним данным, с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Петербурге заболели 583 273 человек. Суточный прирост продолжает превышать показатель 1,3 тыс. человек.

Пока ситуация в городе остается напряженной. Накануне стало известно о том, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге вновь превысил единицу и составил 1,52.

Отметим, что в стационарах, которые принимают пациентов с коронавирусом, на лечении остаются 3579 больных коронавирусом и пневмониями. В реанимации находятся 354 пациента. 135 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще больше 18 тысяч петербуржцев лечатся дома.

Как писала Gazeta.SPb, к осени в Петербурге так и не смогли сформировать коллективный иммунитет. В воскресенье, 5 сентября, сообщалось, что за последние сутки в Северной столице первично привились 4 153 человека, а на вторую прививку пришли 13 027 человек. Пока общее число полностью привитых петербуржцев достигло 1 488 534. В запасе осталось 651 481 доза вакцин.

Отметим, что в сентябре следить вживую за хоккейными матчами СКА смогут только вакцинированные болельщики. Продажа билетов на домашние матчи открыты. Уже сегодня, 6 сентября, армейцы с Невы встретятся с «Адмиралом». Еще через два дня предстоит матч с «Автомобилистом». Пускать на арену будут только по QR-коду о вакцинации или по справке о перенесенном не более полугода назад коронавирусе. Кроме того, с одного аккаунта нельзя будет купить больше четырех билетов.

Ученый-иммунолог из Петербурга Арег Тотолян ждет, что COVID-19 превратится в сезонное заболевание, когда в городе и стране уровень коллективного иммунитета достигнет 80%.

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