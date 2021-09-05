Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос до 1,52

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге вновь превысил единицу. По данным на 5 сентября он составил 1,52.

Об этом сообщается в информационной справке Смольного. За сутки в городе выявили 1357 новых случаев COVID-19. Смертельных исходов зафиксировано 36. Также стало известно, что за прошедший день от коронавируса вылечился 431 пациент.

В ковидных стационарах на лечении остаются 3579 больных коронавирусом и пневмониями. В реанимации находятся 354 пациента. 135 человек подключены к ИВЛ. Еще 18,2 тысячи петербуржцев лечатся от ковида на дому.

Кроме того, по данным властей, за последние сутки в Северной столице первично привились 4 153 человека, а на вторую прививку пришли 13 027 человек. Общее число полностью привитых петербуржцев достигло 1 488 534. В запасе осталось 651 481 доза вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19.