Петербург все не доберется до коллективного иммунитета в 60%, а заболеваемость растет

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения. Правда, до нужных показателей коллективного иммунитета еще далеко. Если изначально назывались цифры в 60%, то теперь власти требуют, чтобы привито было 90% населения.

В Санкт-Петербурге показатели по новой коронавиурсной инфекции оставляют желать лучшего. За все время пандемии коронавирусом в городе переболело более 575 тысяч человек. При этом накануне Gazeta.SPb писала о том, что в городе рост числа зараженных продолжается третьи сутки подряд. На этом фоне коэффициент распространения вируса вырос почти в полтора раза.

В Смольном по-прежнему рассчитывают на то, что ситуацию позволит исправить массовая вакцинация населения. Ранее на городскую фармбазу доставили новую партию препарата «Спутник Лайт». В Северной столицу поступило более 97 тыс. доз. Напомним, что это однокомпонентный препарат. Кроме него в городе также используют «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».

Пока в Петербурге цикл вакцинации завершили более 1,4 млн человек – это 55% от числа тех горожан, которые должны привиться для создания коллективного иммунитета. Смольный стремится к показателю в 60%.

Впрочем, еще в июле председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение добиться коллективного иммунитета на уровне в 80-90%. Для этого, отметил он, необходимо «актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения».

Несмотря на то, что до показателя в 90% Петербургу еще далеко, городские власти все же приняли решение смягчить «коронавирусные» ограничения. С 27 августа в Северной столице для горожан открыли развлекательные заведения в ТРЦ, детские игровые комнаты. Заработали аквапарки и аттракционы. Правда, с ограничениями. Все это может работать при соблюдения ограничений на количество посетителей и других условий.