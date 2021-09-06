Сын забил отца до смерти в Ленобласти, а в полиции обвинил неизвестных

Сын забил отца до смерти в Ленобласти, а в полиции обвинил неизвестных
Сын забил до смерти отца. Фото: "Яндекс карты"

В Волховском районе Ленинградской области 46-летний мужчина избил своего отца до смерти, а затем позвонил в полицию и заявил, что на близкого родственника напали неизвестные злоумышленники.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 сентября мужчина рассказал силовикам, что по улице Школьная дома 15 было совершено нападение на его отца, в результате которого 72-летний гражданин скончался.

Однако позднее выяснилось, что между отцом и сыном в тот день произошла ссора. Мужчина избил руками и ногами родственника. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Кроме того, на данном доме сосед установил видеокамеру, на записи видно, как сын избивает отца.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске.

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