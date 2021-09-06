Петербуржец, травмировавшийся на тренировке в клубе, получил компенсацию

Мужчине пришлось делать операцию на ногу.

Петербуржец через суд добился получения компенсации после травмирования на тренировке в спортивном клубе. Ему заплатят 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, еще 15 тысяч на медицинские расходы и 4 тысячи на услуги также. Также компанию оштрафуют почти на 110 тысяч рублей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 1 октября 2019 года в спортивном клубе «А-Fitness». Тренировка проходила под руководством тренера. Во время разминки посетитель по вине специалиста получил травму – у него заболела нога. Позже ему пришлось обратиться за помощью к врачу, который назначил операцию.

Мужчина хотел получить компенсацию морального в сумме 400 тысяч рублей. Руководство спортивного клуба вину отрицало.

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