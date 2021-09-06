Петербурженка в преддверии дня рождения нашла скелет

Женщина гуляла вдоль железнодорожных путей и наткнулась на человеческие останки.
В Ленинградской области вечером 5 сентября обнаружили человеческие останки. Об этом пишет ИА «Журналистские расследования».
Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей в преддверии дня рождения, наткнулась на скелет. Он находился в Ржевском лесопарке. Женщина обратилась в полицию, которая приступила к выяснению обстоятельств инцидента. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Череп, позвоночник, ребра и берцовые кости отправили на экспертизу.
Через несколько часов горожанке исполнилось 34 года.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скелет нашли недалеко от детского лагеря в Киришском районе.