В Сланцах женщина порезала знакомого, а затем любопытного парня

В Сланцах женщина порезала знакомого, а затем любопытного парня
Женщина подозревается в покушении на убийство. Фото: Baltphoto

Подросток поинтересовался, что происходит, и получил ранение.

В Сланцах возбудили уголовное дело по составу «покушение на убийство» в отношении 38-летней женщины. Об этом сообщает областной Следком.

Инцидент произошел на улице в Сланцах. Там выяснили отношения взрослые люди – в ходе конфликта женщина достала нож и пырнула им оппонента. Подросток, проходивший мимо, вмешался и спросил, в чем дело. Вместо вразумительного ответа он получил ранение.

В итоге травма взрослого мужчины оказалась несерьезной, а вот парень находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Самаре убили подозреваемого в педофилии: за нож мог взяться отец жертвы.

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