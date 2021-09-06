Парк 300-летия в Петербурге благоустроят к 2023 году

Там появятся скамейки, навесы от солнца и прогулочные дорожки.

С 1 сентября в парке 300-летия стартовали работы по благоустройству. Сегодня стало известно, как преобразиться территория в ближайшие два года. Об этом 6 сентября сообщает 78.ru.

Генеральный директор ОАО «Зенит-арена» Игорь Краснов рассказал, что работы в парке планируют завершить к 2023 году. Там появятся скамейки, кабинки для переодевания, навесы от солнца, прогулочные дорожки вдоль пляжа и спуски к пляжу для инвалидных колясок и людей с ограниченными возможностями. По парку можно будет передвигаться на велосипедах, там сделают специальные парковки.

Также Краснов поделился фотографиями проекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пляж в парке 300-летия Санкт-Петербурга на два года закрывают на реконструкцию.