На Дальневосточном сбили девушку: она отказалась вызывать полицию

Горожанка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В Невском районе сегодня, 6 сентября, произошла авария, в результате которой пострадала девушка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко. Там девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехала легковушка. На первый взгляд она сильно не пострадала – пешеход не стала звонить в полицию.

«Очень зря. Последствия могут проявиться через несколько дней и уже ничего не потребуешь с нарушителя. Да и нарушитель так и будет гонять, навряд ли он будет теперь осторожнее ехать (хотя может и будет)»,

— предполагает один из пользователей, с которыми согласились многие комментаторы

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