На Дальневосточном сбили девушку: она отказалась вызывать полицию

На Дальневосточном сбили девушку: она отказалась вызывать полицию
В аварии сбили девушку. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Горожанка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В Невском районе сегодня, 6 сентября, произошла авария, в результате которой пострадала девушка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко. Там девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехала легковушка. На первый взгляд она сильно не пострадала – пешеход не стала звонить в полицию.

«Очень зря. Последствия могут проявиться через несколько дней и уже ничего не потребуешь с нарушителя. Да и нарушитель так и будет гонять, навряд ли он будет теперь осторожнее ехать (хотя может и будет)»,

— предполагает один из пользователей, с которыми согласились многие комментаторы

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГАЗель и пожарные не смогли разъехаться на Петергофском шоссе.

дтп невский район новости СПб пешеход


 

Новости партнеров
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Опасные дурные привычки. Как алкоголь и сигареты влияют на заболеваемость ...
Матчи СКА в Петербурге пройдут со зрителями
В Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев
Петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду
Сможет уклоняться от защиты антител: что известно о мю-штамме
На Дальневосточном сбили девушку: она отказалась вызывать полицию
Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни