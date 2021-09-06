ГАЗель и пожарные не смогли разъехаться на Петергофском шоссе

ГАЗель и пожарные не смогли разъехаться на Петергофском шоссе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 6 сентября, на Петергофском шоссе произошло ДТП с участием грузовика компании «Петрович» и автомобиля экстренных служб.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на дороге осталась стоять пожарная машина, а позади него — «Петрович».

По словам очевидцев, водители не могли разъехаться на пересечении Петергофского шоссе и дороги на Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ).

«Петрович привёз в пожарную машину на Петергофском шоссе и дороги на ЛЭМЗ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.

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ГАЗель и пожарные не смогли разъехаться на Петергофском шоссе