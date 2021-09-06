В Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев

В Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев
Красноармейцев захоронили. Фото: Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти

Воины погибли в боях на высотах Сиеранмяки и Ахиярви в 1941 и 1944 годах.

В Выборгском районе сегодня, 6 сентября, прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 28-ми красноармейцев. Об этом сообщает районная администрация.

Воинов, погибших в боях на высотах Сиеранмяки и Ахиярви в 1941 и 1944 годах, упокоили на братском захоронении №2 поселка Ольшаники. На мероприятие пришли ветераны, военные, а также чиновники. Память погибших почтили минутой молчания.

Напоминаем, что останки нашли у поселка Тельмана – это место станет мемориалом под названием «Долина смерти». Там происходило множество ключевых противостояний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии нашли захоронение 140 человек. Точное количество захороненных пока что не установлено.

захоронение ленинградская область новости СПб останки


 

Новости партнеров
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев
Петербуржцы не хотят слушать музыку в Таврическом саду
Сможет уклоняться от защиты антител: что известно о мю-штамме
На Дальневосточном сбили девушку: она отказалась вызывать полицию
Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни
ГАЗель и пожарные не смогли разъехаться на Петергофском шоссе
Мерзнут и ждут: петербуржцы считают дни до начала отопительного сезона