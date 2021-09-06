В Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев

Воины погибли в боях на высотах Сиеранмяки и Ахиярви в 1941 и 1944 годах.

В Выборгском районе сегодня, 6 сентября, прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 28-ми красноармейцев. Об этом сообщает районная администрация.

Воинов, погибших в боях на высотах Сиеранмяки и Ахиярви в 1941 и 1944 годах, упокоили на братском захоронении №2 поселка Ольшаники. На мероприятие пришли ветераны, военные, а также чиновники. Память погибших почтили минутой молчания.

Напоминаем, что останки нашли у поселка Тельмана – это место станет мемориалом под названием «Долина смерти». Там происходило множество ключевых противостояний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии нашли захоронение 140 человек. Точное количество захороненных пока что не установлено.