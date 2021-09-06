Житель Ленобласти продает в интернете пушку времен ВОВ и гаубицу

Продавец рассказал, что выставленные на продажу орудия принадлежат его отцу. Фото: скриншот Avito

Продавец рассказал, что выставленные на продажу орудия принадлежат его отцу. Фото: скриншот Avito

В Ленинградской области мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже орудий, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. За пушку и гаубицу он просит 3 миллиона рублей.

Объявления о продаже военных орудий появились на Avito в конце августа. Владелец продает 76-мм дивизионную пушку ЗИС-3 образца 1942 года, а также 122-мм гаубицу М-30 образца 1938 года.

Продавец рассказал «Фонтанке», что выставленные на продажу орудия принадлежат его отцу. Также он заверил, что все документы у него имеются. Пушка и гаубица находятся в поселке Симагино, что в Выборгском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове задержали продавца боеприпасов. Полиция Василеостровского района задержала местного жителя, отправившего покупателю гранату через курьера.