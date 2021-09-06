Житель Ленобласти продает в интернете пушку времен ВОВ и гаубицу

Житель Ленобласти продает в интернете пушку времен ВОВ и гаубицу
Продавец рассказал, что выставленные на продажу орудия принадлежат его отцу. Фото: скриншот Avito

В Ленинградской области мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже орудий, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. За пушку и гаубицу он просит 3 миллиона рублей.

Объявления о продаже военных орудий появились на Avito в конце августа. Владелец продает 76-мм дивизионную пушку ЗИС-3 образца 1942 года, а также 122-мм гаубицу М-30 образца 1938 года.

Продавец рассказал, что выставленные на продажу орудия принадлежат его отцу. Фото: скриншот Avito

Продавец рассказал «Фонтанке», что выставленные на продажу орудия принадлежат его отцу. Также он заверил, что все документы у него имеются. Пушка и гаубица находятся в поселке Симагино, что в Выборгском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове задержали продавца боеприпасов. Полиция Василеостровского района задержала местного жителя, отправившего покупателю гранату через курьера.

гаубица ленобласть орудие продажа пушка


 

Новости партнеров
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе "Газпрома" в начале учебного года
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хасбулатов рассказал, что Ленинград хотели назвать Петроградом в 1991 году
Житель Ленобласти продает в интернете пушку времен ВОВ и гаубицу
20 спасателей приехали тушить мусор в подъезде на Турку
Делон отреагировал на смерть Бельмондо
Эпидемиолог перечислил побочные эффекты вакцинации от COVID-19
Мусоровоз снес столб на проспекте Энгельса
Пластический хирург объяснил, чем опасен сон без одежды
У моста Александра Невского столкнулись иномарка и грузовик