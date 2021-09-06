Смертельно опасный вирус нипах заподозрили у 11 жителей Индии

Смертельно опасный вирус нипах заподозрили у 11 жителей Индии
Ученые оценивают уровень летальности от вируса от 40 до 75%. Фото: pixabay

На юго-западе Индии у 11 человек проявились признаки смертельно опасного вируса нипах.

Об этом стало известно сегодня, 6 сентября. Как сообщает РИА Новости, вирусом нипах, предположительно, заболели 11 жителей индийского штата Керала.

Переносчиками вируса нипах являются летучие лисицы и мыши. Как правило, он передается людям, которые съели фрукты с частицами слюны зараженного животного.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет эту инфекцию одной из самых опасных. Лекарства или вакцины от него пока не существует. Ученые оценивают уровень летальности от вируса от 40 до 75%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии подросток скончался от вируса нипах.

Три года назад в Керале уже была вспышка Нипах, из-за нее умерли более 15 человек. В начале века вспышки были в штате Западная Бенгалия, тогда умерли более полусотни индийцев.

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