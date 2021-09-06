В Индии подросток скончался от вируса Нипах

В Индии опять обнаружили вирус Нипах. По симптомам он переносится как грипп, ткпежн он проявляется как энцефалит. Смерть от него ВОЗ оценивает в 40-75 процентов.

Министерство здравоохранения одного индийского штата заявило о зарегистрированном случае смерти 12-летнего ребенка в районе Кожикоде. Двумя днями ранее у него выявили энцефалит и миокардит. Об этом сообщает «Российская газета».

Три года назад в Керале уже была вспышка Нипах, из-за нее умерли более 15 человек. В начале века вспышки были в штате Западная Бенгалия, тогда умерли более полусотни индийцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки жертвами неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш стали 12 детей. Общее число умерших этой болезни в регионе выросло 68 человек, 40 из них дети.