Врач рассказала, чем полезны арбузы для пожилых людей

Врач рассказала, чем полезны арбузы для пожилых людей
Здоровым людям разрешается съедать не более 500 граммов мякоти арбуза за раз. Фото: unsplash

Врач-диетолог Полина Королева рассказала о пользе арбузов для людей старшего возраста.

Специалист заявила в беседе с «Газетой.ру», что пожилые люди зачастую с неохотой пьют воду, поэтому могут не замечать начинающееся обезвоживание организма. Как раз в таких случаях и полезен арбуз, он позволяет получить необходимую для организма жидкость.

При этом диетолог предостерегла от переедания арбуза. По словам Королевой, если переесть арбуз, то стенки желудка могут растянуться. Особенно это актуально для пожилых граждан, страдающих висцероптозом — опущением внутренних органов.

Также врач призвала с осторожностью употреблять арбуз людям с сахарным диабетом II типа. Им можно есть арбуз только в первой половине дня и не больше трех кусков в день.

Здоровым людям разрешается съедать не более 500 граммов мякоти арбуза за раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетологи посоветовали пить вишневый сок, чтобы быстрее заснуть.

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