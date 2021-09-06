Диетологи посоветовали пить вишневый сок, чтобы быстрее заснуть

Диетологи посоветовали пить вишневый сок, чтобы быстрее заснуть
Бессонницу может вызвать недостаточное количество калорий, полученных в течение дня. Фото: pixabay

Американские диетологи рассказали о простых способах быстрее засыпать и крепче спать.

Об этом сообщает Eat This, Not That! Диетолог Дженна Горхэм посоветовала для крепкого сна не пропускать завтрак. Она порекомендовала употреблять с утра пищу с низким содержанием сахара и большим количеством клетчатки, белков и жиров.

Также Горхэм призвала не злоупотреблять алкоголем в вечернее время, поскольку это плохо влияет на фазы быстрого сна, необходимые для хорошего отдыха. Кроме того, алкоголь нарушает естественную выработку мелатонина, отвечающего за ритмы сна и бодрствования.

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус утверждает, что бессонницу может вызвать недостаточное количество калорий, полученных в течение дня.

Перед сном специалисты посоветовали употреблять чернослив. Он является богатым источником кальция, магния и витамина В6, которые помогают выработке мелатонина. Также мелатонина много в вишне. Диетолог Коллин Кристенсен порекомендовала пить перед сном стопроцентный вишневый сок без сахара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онколог рассказал, как рак связан с группой крови.

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Онколог рассказал, как рак связан с группой крови
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