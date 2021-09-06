Курение электронных сигарет связали с появлением тромбов

Курение электронных сигарет связали с появлением тромбов
Через 15 минут после курения электронных сигарет с никотином число тромбов увеличилось на 23%. Фото: Pixabay

Шведские ученые выяснили, что курение электронных сигарет с никотином приносят практически такой же вред, как и обычные сигареты.

Результаты исследования ученых из Каролинского института озвучили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества. В эксперименте участвовали 22 человека возрастом от 18 до 45 лет, которые курили, но из здоровье было в порядке.

Каждый доброволец прошел обследование до начала исследования. После их попросили сделать 30 затяжек электронной сигареты, в одну неделю безникотиновой, а в другую – с никотином. Сравнив результаты, ученые обнаружили, что через 15 минут после курения электронных сигарет с никотином число тромбов увеличилось на 23%. Спустя час они вернулись к норме. Также у куривших выросла частота сердечных сокращений и артериальное давление.

«Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, оказывает такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет», — заявили исследователи.

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