Британские медики рассказали, как снизить давление без лекарств

Британские медики рассказали, как снизить давление без лекарств
Медики рассказали, как можно снизить давление, не прибегая к таблеткам. Фото: Pixabay

Специалисты из Великобритании рассказали, что силовые тренировки способствуют снижению повышенного артериального давления.

Как сообщает Daily Express, медики порекомендовали выполнять низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения в течение 12 минут.

«Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения», — объяснили эксперты.

При этом, как уточняют специалисты, высокое артериальное давление может не проявляться внешними симптомами. Тем не менее, такое состояние несет смертельную опасность для человека, поскольку у него повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетологи посоветовали пить вишневый сок, чтобы быстрее заснуть.

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