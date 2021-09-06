Британские медики рассказали, как снизить давление без лекарств

Специалисты из Великобритании рассказали, что силовые тренировки способствуют снижению повышенного артериального давления.
Как сообщает Daily Express, медики порекомендовали выполнять низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения в течение 12 минут.
«Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения», — объяснили эксперты.
При этом, как уточняют специалисты, высокое артериальное давление может не проявляться внешними симптомами. Тем не менее, такое состояние несет смертельную опасность для человека, поскольку у него повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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