Эрмитаж урегулировал конфликт с Линдеманном

Не получив ответа, музей обратился напрямую к маркетплейсу «Twelve X Twelve», где смогли найти решение проблемы. Фото: скрин клипа "Любимый город".

Не получив ответа, музей обратился напрямую к маркетплейсу «Twelve X Twelve», где смогли найти решение проблемы. Фото: скрин клипа "Любимый город".

Эрмитаж с платформой «Twelve X Twelve» урегулировал конфликт. Музей о разрешил на использование изображений объектов Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна«NFtill» на маркетплейсе «Twelve X Twelve».

Летом Линдеманн выпустил коллекцию NFT, созданную на основе снятого в Эрмитаже клипа «Любимый город». С музеем был составлен договор, однако использование Эрмитажных интерьеров в проекте «NFTill» не было предусмотрено. Об этом сообщает сайт музея «Эрмитаж».