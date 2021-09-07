Эрмитаж урегулировал конфликт с Линдеманном

Эрмитаж урегулировал конфликт с Линдеманном
Не получив ответа, музей обратился напрямую к маркетплейсу «Twelve X Twelve», где смогли найти решение проблемы. Фото: скрин клипа "Любимый город".

Эрмитаж с платформой «Twelve X Twelve» урегулировал конфликт. Музей о разрешил на использование изображений объектов Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна«NFtill» на маркетплейсе «Twelve X Twelve».

Летом Линдеманн выпустил коллекцию NFT, созданную на основе снятого в Эрмитаже клипа «Любимый город». С музеем был составлен договор, однако использование Эрмитажных интерьеров в проекте «NFTill» не было предусмотрено. Об этом сообщает сайт музея «Эрмитаж».

Тогда Эрмитаж направил письмо Линдеманну с требованием закрыть продажи NFT, они были созданы с нарушением прав третьих лиц. Не получив ответа, музей обратился напрямую к маркетплейсу «Twelve X Twelve», где смогли найти решение проблемы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Тилль Линдеманн выпустил клип на оркестровую версию песни «Любимый город».

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