Задержан менеджер, стрелявший по прохожим на Адмирала Трибуца

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали менеджера, стрелявшего из травматического пистолета
В понедельник, 6 сентября, в отдел полиции обратился 40-летний мужчина рассказавший, что неизвестный выстрелил в него из пистолета у дома 8 по улице Адмирала Трибуца, после чего скрылся.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вскоре по «горячим следам» был задержан 44-летний злоумышленник, работающий менеджером в частной компании.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Травматический пистолет был изъят.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала выходцев одной северокавказских республик за стрельбу в Невском районе.