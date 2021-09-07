Задержан менеджер, стрелявший по прохожим на Адмирала Трибуца

Задержан менеджер, стрелявший по прохожим на Адмирала Трибуца
Оружие изъяли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали менеджера, стрелявшего из травматического пистолета

В понедельник, 6 сентября, в отдел полиции обратился 40-летний мужчина рассказавший, что неизвестный выстрелил в него из пистолета у дома 8 по улице Адмирала Трибуца, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вскоре по «горячим следам» был задержан 44-летний злоумышленник, работающий менеджером в частной компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Травматический пистолет был изъят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала выходцев одной северокавказских республик за стрельбу в Невском районе.

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