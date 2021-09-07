Задержан петербуржец, подозреваемый в жестокой гибели пенсионерки из-за замечания

В Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника жестокой гибели пенсионерки.

Преступный инцидент произошел 2 октября 2017 года. Тогда от дома №4 по 3-му Рабфаковскому переулку в тяжелом состоянии госпитализировали 67-летнюю пенсионерку. Врачи обнаружили у потерпевшей множественные травмы, которые свидетельствовали о жестком избиении и надругательстве. Спустя неделю женщина скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, спустя почти 4 года правоохранители установили предполагаемого виновника гибели пенсионерки и задержали его. Им оказался 40-летний житель Невского района, ведущий маргинальный образ жизни, ранее неоднократно судимый за различные преступления.

Как выяснили стражи порядка, в тот злополучный день пенсионерка, проходя по улице, сделала замечание мужчине за то, что он справлял нужду. В ответ женщина была жестоко избита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании мужчины, который надругался над школьницей в квартире на Лужской улице.