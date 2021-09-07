Задержан мужчина, который надругался над школьницей в квартире на Лужской

Задержан мужчина, который надругался над школьницей в квартире на Лужской
Подозреваемого в преступлении задержали у дома на проспекте Луначарского. Фото: скриншот Google Maps

На проспекте Луначарского сотрудники полиции задержали мужчину, надругавшегося над 14-летней школьницей.

В понедельник, 6 сентября, в отдел полиции обратилась жительница Адмиралтейского района, которая рассказала, что некий мужчина 1986 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери в квартире дома на Лужской улице. Женщина уточнила, что преступление произошло в марте 2018 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту происшествия возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали у дома №78 на проспекте Луначарского.

Мужчину поместили в изоляторе временного содержания. Выясняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В Петербурге задержали мужчин по подозрению в изнасиловании студентки в Ломоносове.

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