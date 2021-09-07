Мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов на 4 тысячи на Одоевского

Мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов на 4 тысячи на Одоевского
Преступный инцидент произошел в доме 33 на улице Одоевского. Фото: скриншот Google Maps

Полицейские Василеостровского района разыскивают мужчину, который похитил деньги из помещения микрофинансовой организации.

Преступный инцидент произошел в доме №33 на улице Одоевского. В понедельник, 6 сентября, в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением о том, что около 11:30 неизвестный под угрозой ножа потребовал выдать деньги, имеющиеся в офисе.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, женщина передала злоумышленнику пакет, в котором находились 4 тыс. рублей.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника жестокой гибели пенсионерки. Преступный инцидент произошел 2 октября 2017 года

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