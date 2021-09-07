Врачи назвали исследования, которые нужно проходить после ковида

Результаты анализов подскажут, все ли хорошо со здоровьем.

Клинический фармаколог Клинической больницы Святителя Луки Людмила Исаева рассказала, какие контрольные исследования стоит пройти после заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили на телеканале «Санкт-Петербург».

Эксперт отметила, что реабилитация крайне важна после выздоровления от коронавируса. Чтобы понимать, каково состояние здоровья, нужно сдать ряд анализов. Если пациент переболел тяжело, то стоит сделать рентгенографию грудной клетки, при необходимости КТ, электрокардиографию, эхокардиографию, клинический анализ с биохимией крови и целый ряд других анализов.

Те, кто переболел легко, могут отправиться на анализы спустя восемь недель после выздоровления. Нужно пройти обследование у врача, который назначит нужные исследования. Обязателен – клинический анализ крови, тесты биохимии, коагулограмма, проверка на склонность крови к образованию тромбозов или кровотечениям и другие.

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