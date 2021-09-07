В День памяти жертв блокады проезд в Петербурге будет бесплатным для ветеранов

Бесплатный проезд будет предоставляться независимо от гражданства и места жительства ветеранов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Бесплатный проезд будет предоставляться независимо от гражданства и места жительства ветеранов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 8 сентября, в Петербурге отметят День памяти жертв блокады. По этому случаю проезд в общественном транспорте города будет бесплатным для нескольких категорий граждан.

Воспользоваться этим правом можно при предъявлении соответствующих удостоверений.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, не платить за проезд в этот день могут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты поддержали создание в Северной столице звания «Почетный ветеран». Такие люди смогут рассчитывать на премии в 50 тысяч рублей.