В Петербурге мужчина, убивший ради 300 рублей, отсидит 20 лет в тюрьме

В Петербурге мужчина, убивший ради 300 рублей, отсидит 20 лет в тюрьме
Мужчина нападал на женщин ради денег. Фото: СК РФ по Спб и Ленобласти

Его признали виновным в убийстве, разбое и грабеже.

В Санкт-Петербурге огласили приговор мужчине, обвиняемого в убийстве, разбое и грабеже. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком более чем на 21 год. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в СК РФ по городу.

Инцидент произошел в июне 2020 года в парке Александрино. Там мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на пенсионерку 1944 года рождения. Он отнял у нее сумку, в которой лежали 300 рублей, после чего нанес ей несколько ударов неустановленным предметом.

Известно также, что после этого мужчина скрылся, чтобы следующие дни посвятить грабежах в отношении женщин. Ему предстоит отбывать свой срок в колонии особого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК завершил расследование дела об убийстве студента на Невском.

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