СК завершил расследование дела об убийстве студента на Невском

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего Заура Каримова и ещё шестерых фигурантов, обвиняемых в мошенничестве и убийстве (ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, подозреваемые организовали коммерческую структуру, которая имитировала предоставление услуг по оформлению документов для трудоустройства.

Каримов совместно с шестью обвиняемыми под предлогом оказания услуг по трудоустройству и оформлению медицинских книжек мошенническим путём похитили денежные средства у 60 потерпевших на общую сумму более 150 тыс. рублей.

По версии следствия, 25-летний студент приехал в компанию и потребовать вернуть деньги. В ходе конфликта Каримов выстрелил молодому человеку в голову из травматического пистолета. Студент умер в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция задержала студентов, пытавшихся убить однокурсника. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» .