Матвиенко выразила уверенность в сертификации «Спутника V» в ЕС

По мнению сенатора, Москва продолжит работу над взаимным признанием сертфикатов по коронавирусу. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

По мнению сенатора, Москва продолжит работу над взаимным признанием сертфикатов по коронавирусу. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Отечественную вакцину «Спутник V» зарегистрируют в Евросоюзе и ВОЗ. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, представители Евросоюза каких-либо конкретных сроков пока не называют.

Как сообщил ТАСС, Матвиенко отметила, что Россия со своей стороны будет продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в том числе со странами Европы.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФПИ назвали объем инвестиций в создание «Спутника V».