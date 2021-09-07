Матвиенко выразила уверенность в сертификации «Спутника V» в ЕС

Матвиенко выразила уверенность в сертификации «Спутника V» в ЕС
По мнению сенатора, Москва продолжит работу над взаимным признанием сертфикатов по коронавирусу. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Отечественную вакцину «Спутник V» зарегистрируют в Евросоюзе и ВОЗ. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, представители Евросоюза каких-либо конкретных сроков пока не называют.

Как сообщил ТАСС, Матвиенко отметила, что Россия со своей стороны будет продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в том числе со странами Европы.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФПИ назвали объем инвестиций в создание «Спутника V».

"Спутник V" вакцинация Валентина Матвиенко


 

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