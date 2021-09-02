В РФПИ назвали объем инвестиций в создание «Спутника V»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса «Спутник V» 22 млрд рублей.

«То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что «Спутник» — это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, в 22 миллиарда рублей», — цитирует его РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.