В Роспотребнадзоре не видят угрозы в смертельном вирусе нипах для России

В Роспотребнадзоре не видят угрозы в смертельном вирусе нипах для России
Ученые оценивают уровень летальности от вируса от 40 до 75%. Фото: pixabay

Риск распространения смертельно опасного вируса нипах на территории России практически отсутствует.

Об этом сообщили в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В институте заявили, что мероприятия по санитарной охране территории РФ сейчас позволяют свести к минимуму завоз в страну вируса из Индии. На сегодняшний день в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного вирусом нипах.

Как пояснили специалисты, индийскую инфекцию переносят животные и больные люди, от человека к человеку вирус передается только при очень тесном контакте. Лекарства или вакцины от нипаха пока не существует. Ученые оценивают уровень летальности от вируса от 40 до 75%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на юго-западе Индии у 11 человек проявились признаки смертельно опасного вируса нипах.

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