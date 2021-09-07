После убийства двух девочек в Кузбассе возбудили дело о халатности

Подозреваемый выглядит спокойно: кажется, его не страшит тюрьма. Фото: СК РФ

Подозреваемый выглядит спокойно: кажется, его не страшит тюрьма. Фото: СК РФ

За ранее судимым 41-летним подозреваемым должны были следить должностные лица органов профилактики.

В Кемеровской области сегодня, 7 сентября, после убийства двух школьниц возбудили еще одно дело – о халатности. Расследование ведется в отношении должностных лиц органов профилактики. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в 2009 году мужчину приговорили на 10 лет лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В 2019 году он вышел из тюрьмы и должен был находиться под надзором, а также соблюдать ряд правил.

Несмотря на это, бывший уголовник самовольно переехал на постоянно место жительство в другой город, о чем никого не уведомил.

«По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)»,

— подчеркнули в СК.

Отмечается, что следователи также разбираются с родителями погибших девочек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе вычислили по камерам: он купил девочкам конфеты.