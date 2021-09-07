В Петербурге открыли Институт истории обороны и блокады Ленинграда

В Петербурге открыли Институт истории обороны и блокады Ленинграда
Институт наконец заработал. Фото: Смольный

Он заработал в канун Дня памяти жертв блокады.

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня памяти жертв блокады заработал Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, присутствующий на торжественном открытии, отметил, что город и дальше будет чтить подвиги жителей и защитников Ленинграда и хранить память о них. Он добавил, что инициатором открытия Института стал президент России Владимир Путин.

«Мы поручение выполнили. Институт начинает работу. Большую исследовательскую работу уже вел наш музей. Теперь она будет усилена. В институте будут работать ведущие историки блокады и Ленинградской битвы»,

– сказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День памяти жертв блокады проезд в Петербурге будет бесплатным для ветеранов.

Александр Беглов институт истории обороны и блокады ленинграда новости СПб


 

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