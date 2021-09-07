Названы самые криминальные районы Санкт-Петербурга в 2021 году

Обвиняемый в убийстве подростка в Колпино отправлен под арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Обвиняемый в убийстве подростка в Колпино отправлен под арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Большинство преступлений совершается на севере города.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу перечислили самые криминальные районы города в 2021 году. Судя по статистике, большинство преступлений совершают на севере города. Об этом пишут сегодня, 7 сентября, «Невские Новости».

Большая часть нарушений зафиксирована в Выборгском районе – там совершили 2,9 тысяч преступлений. На втором месте Приморский район, тройку лидеров антирейтинга замыкает Невский район.

Спокойней всего в Кронштадтском, Курортном и Петродворцовом районах. Там насчитывается минимальное количество нарушений. Любопытно, что в 2020 году ситуация была чуть другая – на первом месте был Невский район.

Интересно и то, что в текущем году совершили почти на пять тысяч преступлений больше, чем за прошлый. Чаще всего в Петербурге ловят из-за краж и наркотиков.

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