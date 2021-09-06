Юрист объяснил, почему в Петербурге сложно бороться с проституцией

Борьба с борделями усложняется самим законодательством, в котором отсутствует ужесточение санкций за повторное нарушение закона. Фото: pixabay

Борьба с борделями усложняется самим законодательством, в котором отсутствует ужесточение санкций за повторное нарушение закона. Фото: pixabay

На улицах Северной столицы сложно не заметить рекламные объявления, предлагающие воспользоваться интимными услугами. В интернете их и того больше. Полиция активно борется с притонами, но, увы, до победы в этой битве еще далеко. Юрист Владислав Мещеряков объяснил, почему в этой ситуации трудно что-то изменить.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в 2020 году наибольшее число сутенеров были задержаны в Московском, Центральном и Выборгском районах — 7, 6 и 6 человек соответственно. Нарушителей привлекли по ст. 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией).

Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере 2-2,5 тысяч рублей или административный арест на 10-15 суток.

В беседе с «Невскими Новостями» юрист Владислав Мещеряков объяснил, что в данной статистике преимущественно учитываются организаторы «среднего звена». Крупные преступники, причастность которых к содержанию притонов или вовлечению в занятия проституцией удалось доказать, преследуются уголовно, а мелкие правонарушители вроде расклейщиков объявлений.

Таким образом, на самый широкий социальный слой рынка интимных услуг оказывается исключительно административное воздействие — штрафы в несколько тысяч рублей буквально незаметны для бизнеса, в котором ежедневный заработок секс-работницы составляет 20-30 тысяч рублей.

Более того, даже если организатора борделя привлекут к уголовной ответственности, его подопечные просто оплатят штраф и продолжат свою деятельность. Юрист считает, что повысить эффективность борьбы с рынком торговли телом могут санкции за повторное нарушение закона, которые отсутствуют в России практически во всех сферах — девушки, предлагающие плотские утехи за деньги, раз за разом оплачивают штрафы и ничего больше. «Это выгодно, конечно» — заключает эксперт.

Напомним, что весной в Петербурге задержали врио начальника отдела полиции, которого подозревают в получении взяток в обмен на покрывательство проституции.