Врио начальник отдела полиции в Петербурге мог брать взятки, чтобы не замечать проституток

Мужчина якобы получил 75 тысяч рублей, то есть взятку в крупном размере.

В Санкт-Петербурге врио начальника 5 отдела полиции УМФД России по Фрунзенскому району, мог получить взятку. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 июля 2021 года. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов получил от гражданина 75 тысяч рублей. За эти деньги он обещал покровительство в организации занятия проституции на территории города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к 5,5 годам заключения за взятки.