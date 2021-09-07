В Петербурге клиническое питание в домашних условиях получат 1,5 тысяч человек

Власти готовы выделить на эти цели средства из городского бюджета.

В Санкт-Петербурге люди, нуждающиеся в клиническом питании в домашних условиях, получат поддержку от властей. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующий закон о внесении изменений в Социальный кодекс города. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти поддержат горожан, которые болеют рядом заболеваний и нуждаются в определенном питании. Принятые изменения повышают уровень социальной поддержки отдельных категорий граждан. На соцподдержку в данном случае могут рассчитывать около 1,5 тысячи человек.

«Законом отдельные категории граждан, нуждающихся по жизненным показаниям в клиническом питании в домашних условиях, включаются в систему ежегодного финансирования связанных с этим расходов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блокадникам рассказали, как получить дополнительную соцподдержку от Ленобласти.