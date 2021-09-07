В Петербурге клиническое питание в домашних условиях получат 1,5 тысяч человек

В Петербурге клиническое питание в домашних условиях получат 1,5 тысяч человек
Смольный выделит средства на соцподдержку. Фото: pixabay.com

Власти готовы выделить на эти цели средства из городского бюджета.

В Санкт-Петербурге люди, нуждающиеся в клиническом питании в домашних условиях, получат поддержку от властей. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующий закон о внесении изменений в Социальный кодекс города. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти поддержат горожан, которые болеют рядом заболеваний и нуждаются в определенном питании. Принятые изменения повышают уровень социальной поддержки отдельных категорий граждан. На соцподдержку в данном случае могут рассчитывать около 1,5 тысячи человек.

«Законом отдельные категории граждан, нуждающихся по жизненным показаниям в клиническом питании в домашних условиях, включаются в систему ежегодного финансирования связанных с этим расходов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блокадникам рассказали, как получить дополнительную соцподдержку от Ленобласти.

клиническое питание новости СПб соцподдержка


 

Новости партнеров
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге клиническое питание в домашних условиях получат 1,5 тысяч человек
Названы самые криминальные районы Санкт-Петербурга в 2021 году
«Встречает» газовым баллончиком, плюется и обзывается: на ...
В Петербурге и Ленобласти за август пропали почти 500 человек
Пять самых “осенних” напитков
В Петербурге открыли Институт истории обороны и блокады Ленинграда
Обвиняемый в пропаганде терроризма блогер Хованский еще на месяц остается в СИЗО
КГИОП через суд обязал арендатора Петергофской гранильной фабрики убраться ...