Стало известно, что получат наследники Жан-Поля Бельмондо

Стало известно, что получат наследники Жан-Поля Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Фото: скриншот "Ставинский"

Детям актера предстоит поделить между собой особняк и киностудию Cerito.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо, скончавшийся 6 сентября, оставил после себя внушительное наследство. О том, на что могут рассчитывать дети артиста, сообщает Teleprogramma.pro.

Известно, что у Бельмондо есть собственная киностудия Cerito, основанная в 1971 году. За несколько лет она успела выпустить более 20 успешных картин, во многих из которых играл известный актер. Помимо этого у артиста есть шикарная недвижимость, а также ресторанный бизнес. Так, он был совладельцем ресторана итальянской кухни «Стреза» в Париже и туристической фирмы.

Напоминаем, что Бельмондо дважды состоял в браке, у него есть четверо детей. Он умер в возрасте 88 лет – адвокат актера отмечает, что в последнее время он был уставшим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что как жил и умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

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