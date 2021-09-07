Сборная России обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022

Сборная России обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022
Сборная Россия по футболу. Фото: РФС

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Счет на десятой минуте матча открыл нападающий Федор Смолов, который вышел на поле с капитанской повязкой.

В концовке второго тайма Зелимхан Бакаев удвоил преимущество россиян.

Матч прошел в Москве.

По итогам шести туров российская сборная идет на втором месте в группе H, имея в своем активе 13 очков. Следующим соперником сборной России станет Словакия. Игра пройдет 8 октября в Казани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже во вторник, 7 сентября, состоится матч сборных России и Мальты. Он пройдет в рамках шестого тура квалификации чемпионата мира 2002. Эксперты ждут, что наша команда может победить с разницей в 2-3 мяча.

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