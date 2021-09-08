В Петербурге резко возросла суточная заболеваемость COVID

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 430 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 8 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на первом месте.

На второй строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 269 человек. Третье место у Подмосковья — 673 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 184 человек, регион занял 36-ю строчку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице за минувшие сутки цикл вакцинации завершили 5 133 петербуржца, первую дозу вакцины получили 1 670 человек.