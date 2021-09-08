От COVID-19 вакцинировались более 1,5 млн петербуржцев

От COVID-19 вакцинировались более 1,5 млн петербуржцев
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице за минувшие сутки цикл вакцинации завершили 5 133 петербуржца, первую дозу вакцины получили 1 670 человек.

С начала прививочной кампании в Северной столице первый компонент получили 1 499 млн жителей, целиком прошли курс 1 493 млн петербуржцев.

Как сообщила пресс-служба Смольного, в городе работают более 160 пунктов вакцинации, запас препаратов составляет около 650 тыс. доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургу выделят средства для создания центра тестирования на COVID. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

вакцинация коронавирусная пандемия новости СПб


 

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