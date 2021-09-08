В мире коронавирусом заразились более 221,8 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 806 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в среду, 8 сентября. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 221 873 412 человек, скончались от вируса 4 585 547 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 40 279 732 человек заразились, 650 511 умерли. На втором месте находится Индия: 33 058 843 инфицированных, 441 044 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 20 914 237 зараженных, умерли 584 108 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 946 922 случая инфицирования, скончались от COVID-19 185 447 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациенты, зараженные глистами или иными кишечными паразитами, легче переносят коронавирус.