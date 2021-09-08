Троллейбус полыхал утром на Гражданском проспекте

Троллейбус полыхал утром на Гражданском проспекте
Пожар случился на Гражданском проспекте. Фото: скриншот Google Maps

В Калининском районе Петербурга загорелся общественный транспорт. Информация о пострадавших выясняется.

Возгорание случилось в среду, 8 сентября, у дома №131 на Гражданском проспекте. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 9:19. К месту происшествия оперативно выехали 9 сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на территории троллейбусного парка горел троллейбус по всей площади.

В 9:38 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью в Ленобласти сгорел частный дом, возможны пострадавшие.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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