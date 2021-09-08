«Победили здравый смысл и экономика»: Перминов о завершении строительства «Северного потока – 2»

Сергей Перминов уверен, что будущее данного проекта будет абсолютно весьма интересным и понятным. Фото: Совет Федерации РФ

Сергей Перминов уверен, что будущее данного проекта будет абсолютно весьма интересным и понятным. Фото: Совет Федерации РФ

Работы по «Северному потоку – 2», который является масштабным инфраструктурным проектом, почти завершена. Реализацию масштабного проекта прокомментировал сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

«Северный поток – 2» берет свое начало в 47-м регионе. И на начальном этапе данного проекта значительные усилия для его реализации приложили глава Ленобласти Александр Дрозденко и Сергей Перминов. По словам сенатора, международный проект важен и для Европы, и для России, и для Ленобласти в частности.

«И логика, здравый смысл и экономика победили всякие попытки политизировать этот проект», — приводит слова Перминова Online47.

Сергей Перминов напомнил, что вопреки громким заявлениям, на сегодняшний день альтернативы российскому газу на европейском рынке нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность Европы.