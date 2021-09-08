С конца августа в Петербурге ликвидировали 45 незаконных прилавков

За продажу товаров в неустановленных местах и самовольное размещение прилавков нарушителей привлекут к административной ответственности. Фото: ККИ

За продажу товаров в неустановленных местах и самовольное размещение прилавков нарушителей привлекут к административной ответственности. Фото: ККИ

Рейды Комитета по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга провели рейды по выявлению несанкционированных торговых точек на улицах города. От незаконно размещенных «магазинов» освободили 45 земельных участков.

Так, в Петербурге нельзя самовольно устанавливать прилавки, торговать с нарушением санэпидем-требований и других правил. Недобросовестных бизнесменов будут наказывать, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Рейды проводились в Невском, Центральном, Фрунзенском, , Выборгском, Калининском и других районах города.

Прилавки по продаже овощей демонтировали у станций метро «Удельная» и «Московская».

По требованию ККИ от незаконно размещенных павильонов освободили земельные участки на проспектах Революции и Солидарности, Приморском и Светлановском проспектах, улицах Ольги Форш и Шахматова, Русановской улице и в других местах.

За продажу товаров в неустановленных местах и самовольное размещение прилавков нарушителей привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночные рейды ККИ помогли определить лучшие рестораны, работающие в условиях ковида.