Ночные рейды ККИ помогли определить лучшие рестораны, работающие в условиях ковида

Прошли проверку рестораны «Дельмар», «Томми Ли», и «Мадагаскар», находящиеся на Садовой улице. Фото: пресс-служба ККИ.

Прошли проверку рестораны «Дельмар», «Томми Ли», и «Мадагаскар», находящиеся на Садовой улице. Фото: пресс-служба ККИ.

Рейд по проверке соблюдения коронавирусных требований провел Комитет по контролю за имуществом Санкт Петербурга накануне.

В заведениях проверили наличие масок, журналов термометрии, а также санобработки, наличие разметки для дистанцирования, QR-кода и так далее. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

В результате из пяти проверенных объектов нарушения обнаружели в двух. В баре на улице Некрасова персонал работал без средств индивидуальной защиты. Помимо отсутствия QR-кода и персонала без масок в ночном клубе на Конюшенной площади посетители курили кальян. Также полиция обнаружила и изъяла три баллона с неизвестной смесью.

В отношении владельцев заведений ККИ и Роспотребнадзор возбудили административные производства. Деятельность клуба и бара приостановлена, помещения опечатаны.

Однако, прошли проверку рестораны «Дельмар», «Томми Ли», и «Мадагаскар», находящиеся на Садовой улице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по контролю за имуществом Северной столицы освободил четыре земельных участка от незаконно размещенных торговых павильонов в Приморском, Выборгском и Калининском районах.