ККИ в Петербурге прикрыл четыре незаконных торговых павильона

ККИ в Петербурге прикрыл четыре незаконных торговых павильона
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ

Комитет по контролю за имуществом Северной столицы освободил четыре земельных участка от незаконно размещенных торговых павильонов в Приморском, Выборгском и Калининском районах.

В Поселке Парголово ККИ прикрыл павильон площадью 80 кв. м. Киоск с овощами и фруктами закрыли на проспекте культуры. Еще два павильона не избежали такой же участи: на Коломяжском проспекте и в начале Выборгского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Им дали сроки, чтобы ликвидировать торговые точки, но требование комитета они не выполнили.

В отношении землепользователей возбудили административные производства о самовольном размещении элементов благоустройства.

Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ
Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Фото: пресс-служба ККИ

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ проверил работу нелегальных торговых точек у станции метро «Ломоносовская».

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