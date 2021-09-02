ККИ в Петербурге прикрыл четыре незаконных торговых павильона

Комитет по контролю за имуществом Северной столицы освободил четыре земельных участка от незаконно размещенных торговых павильонов в Приморском, Выборгском и Калининском районах.

В Поселке Парголово ККИ прикрыл павильон площадью 80 кв. м. Киоск с овощами и фруктами закрыли на проспекте культуры. Еще два павильона не избежали такой же участи: на Коломяжском проспекте и в начале Выборгского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Землепользователям вручили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков. Им дали сроки, чтобы ликвидировать торговые точки, но требование комитета они не выполнили.

В отношении землепользователей возбудили административные производства о самовольном размещении элементов благоустройства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ проверил работу нелегальных торговых точек у станции метро «Ломоносовская».